Ilfattoquotidiano.it - Fedez rompe il silenzio: “Condividere pensieri con Corona è stato un errore. Ho scelto Chiara con convinzione, l’ho amata”

il. Dopo le rivelazioni di Fabrizio, che ha svelato una presunta relazione parallela del cantante con Angelica Montini, e dopo la risposta della ormai ex moglie,Ferragni, che ha affidato a delle storie Instagram la sua versione dei fatti, anche il rapper ha deciso di dire la sua.Con delle storie via social,ha smentito la narrazione didefinendo “semplicemente ridicola” l’idea “che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia”. Un lungo sfogo in cui l’ex di Ferragni definisce un “” l’essersi confidato con Fabrizioe in cui ammette però di non essere “maiun santo”.“Qualche punto fermo”, esordiscenelle storie. Per poi proseguire: “L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola – scrive – Hoconsposata senza esitazioni e abbiamo costruito insieme una famiglia.