Cinemaserietv.it - Fedez risponde a Corona su Angelica e Chiara e insinua: “Si svia l’attenzione da altro”

Leggi su Cinemaserietv.it

ha rotto il silenzio sulle rivelazioni cheha fatto su di lui eMontini in quattro messaggi condivisi nelle sue stories su Instagram. Il rapper ha ammesso che aveva incontratoprima delle nozze conFerragni, ma ha smentito che un attimo prima delle nozze stava per annullare tutto. Ha ritrovato Montini nel periodo in cui gli è stato diagnosticato un tumore al pancreas, quando il rapporto conera già in crisi. Federico ha sottolineato che il gossip sulla sua vita personale è stato strumentalizzato perredae assicura che da oggi prende le distanze da un modo di apparire che non gli appartiene più.Ferragni eMontini“L’idea che io abbia pensato di lasciare mia moglie nel giorno del matrimonio per fuggire dall’altra parte d’Italia è semplicemente ridicola.