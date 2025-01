Isaechia.it - Fedez racconta la sua versione dei fatti sugli scandali delle scorse ore e arrivano le reazioni di Selvaggia Lucarelli e Fabrizio Corona

Leggi su Isaechia.it

Nelleore, per la prima volta da quandoha parlato della sua relazione con Angelica Montini, con la quale ha tradito Chiara Ferragni, hato la sua verità e chiarito alcuni punti di questa intricata vicenda.Il rapper ci ha tenuto a chiarire di non aver mai pensato di abbandonare Chiara all’altare e di averla voluta sposare con convinzione, sebbene abbia ammesso di aver frequentato Angelica nei mesi precedenti alle nozze. Inoltre,ha spiegato di aver ripreso a vedere la ragazza in seguito ad alcune profonde crisi con la moglie, che i due non sono riusciti a risolvere (QUI le sue parole).Le parole dihanno fatto immediatamente il giro del web e a distanza di poco tempoha replicato ad alcuni punti del discorso pubblicato dal cantante nelle sue storie Instagram.