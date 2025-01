Romadailynews.it - Federazione AUT-AUTORI sull’abbandono delle sale cinematografiche romane: costituiamo una Casa degli Autori

In merito ai recenti articoli di stampa e appelli che denunciano lo stato di abbandono, laAUT-, rappresentante associazioni di categoria del cinema, dell’audiovisivo, del teatro, della radiotelevisione eopere letterarie, intende rilanciare la propria proposta di costituzione di unagià da tempo avanzata al Comune di Roma. L’idea non é solo quella di individuare e recuperare una sala da dedicare a una normale programmazione, ma quella di creare uno spazio dove poter svolgere proficue attività di Didattica e Formazione, gestite in collaborazione con le attuali Associate (ANAC, CENDIC, ANART, AIDAC) in un contesto di aperta, piena e totale socialità.Uno spazio vivo, quindi, che possa divenire un Centro culturale e artistico dove le ASSOCIAZIONI di CATEGORIA saranno messe nelle condizioni di valorizzare al meglio il loro patrimonio professionale e culturale.