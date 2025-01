Cityrumors.it - FdI e FI: Lo scontro si accende nel giorno del ricordo di Alleanza Nazionale

Leggi su Cityrumors.it

Fratelli d’Italia riscrive la storia: “Non è grazie a Berlusconi che la destra è cresciuta”. Forza Italia insorge.Nel trentennale di, celebrato con un convegno al Senato, l’attenzione si è spostata su una polemica interna al centrodestra. A scatenare il dibattito sono state le parole di Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia, che ha offerto una lettura inedita dell’ascesa della destra italiana, ridimensionando il ruolo di Silvio Berlusconi.Donzelli parla anche di Berlusconi Cityrumors.it foto Ansa“Non è stato Berlusconi a far crescere la destra. Gli italiani si stavano già dividendo tra destra e sinistra nel 1993, la svolta era in atto. Il Cavaliere ha messo il cappello su un fenomeno già in corso”, ha dichiarato Donzelli. Un’affermazione che non è piaciuta agli alleati di Forza Italia, che hanno immediatamente replicato con una nota ufficiale: “Troviamo ingenerose le parole di Donzelli.