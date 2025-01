Sololaroma.it - Everton-Leicester, il Pronostico: UNDER da provare, Beto per sbancare

L’, reduce da un’importante vittoria 1-0 sul Brighton, ospita ilin un match che potrebbe rappresentare una svolta per la stagione. Con sei punti di vantaggio sugli ospiti, gli uomini di Sean Dyche vogliono sfruttare il fattore Goodison Park per allungare il divario con la zona retrocessione. Dall’altra parte, la squadra di Ruud van Nistelrooij ha ottenuto un successo prestigioso contro il Tottenham (2-1) e cercherà di dare continuità al proprio percorso per restare in corsa per la salvezza.Probabili Formazioni di(4-4-1-1):Pickford; O’Brien, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Gueye, Doucouré, Lindstrom; Ndiaye;. Allenatore: Sean Dyche.(4-3-3):Stolarczyk; Justin, Faes, Vestergaard, Kristiansen; Winks, Soumaré, Ayew; El Khannouss, Reid, Vardy.