Oasport.it - Europei pattinaggio artistico 2025 oggi in tv: orari giovedì 31 gennaio, programma, streaming, italiani in gara

Leggi su Oasport.it

Nuovo giorno di gare alla Tondiraba Ice Hall di Tallinn, impianto sportivo estone che sta ospitando questa settimana i Campionatidi. In questo day-3 di competizioni assisteremo alla rhythm dance della danza sul ghiaccio e all’attesolibero della categoria individuale femminile.Si partirà alle 11:30 per quella che sarà una vera e propria maratona. Il segmento breve della danza durerà infatti la bellezza di quattro ore e mezza, e sarà particolarmente importante in ottica Italia, complice la presenza dei veterani Charléne Guignard-Marco Fabbri, motivati a conquistare il titolo continentale per il terzo anno consecutivo. Ad insidiarli però ci saranno i britannici Lilah Fear-Lewis Gibson, già capaci di mettere il bastone tra le ruote ai nostri ragazzi.