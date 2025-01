Lettera43.it - Europa League, i sorteggi del playoff: l’avversaria della Roma

Leggi su Lettera43.it

Esame di portoghese per ladi Claudio Ranieri. I giallorossi, che hanno conquistato la qualificazione alla fase successiva diall’ultima giornata, aise la vedranno con il Porto. Testa di serie delo, la squadra capitolina avrà la possibilità di giocare il ritorno, previsto per il 20 febbraio, fra le mura amiche dell’Olimpico. L’andata invece si giocherà una settimana prima al do Dragao. Già qualificata agli ottavi di finale invece la Lazio di Marco Baroni in virtù del primo posto in classifica nellaPhase con 19 punti nonostante la sconfitta nell’ultima gara contro il Braga. I biancocelesti sono diretti interessati del match dei cugini: in caso di passaggio del turnopotrebbe profilarsi infatti un derby capitolino.LEGGI ANCHE: Champions, i: le avversarie di Milan, Juventus e Atalanta, non solo la: tutti gli accoppiamenti deiTwente – Bodo/GlimtFenerbahce – AnderlechtUnion Saint-Gilloise – AjaxPaok – FCSBAZ Alkmaar – GalatasarayMidtjylland – Real SociedadFerencvaros – Viktoria PlzenPorto –Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS(@officialas)Articolo completo:, ideldal blog Lettera43