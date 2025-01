Ilrestodelcarlino.it - Ecco viale Ceccarini del futuro: la presentazione al Cocoricò

Riccione, 31 gennaio 2025 – Viva Riccione. In consolle all’interno della Piramide del, la sindaca Daniela Angelini e la sua giunta presentano la città dela partire da. Sul piatto ci sono 9,9 milioni di euro che serviranno per cambiare volto al cuore pulsante di Riccione. Salvi i pini, che verranno valorizzati, mentre per tutto il resto in giunta contano di cambiare, lanciando Riccione nel. “Oggi diamo vita a un sogno collettivo”, dice la sindaca. ‘Viva Riccione’ “rappresenta l’inno di una città che respira, che guarda avanti, che si rinnova per ritrovarsi ancora più viva e vibrante. Questo è un cambiamento che guarda lontano, e che renderà Riccione una città più moderna, più verde, più connessa con i suoi cittadini e con il mondo. Partiamo da, il simbolo identitario per eccellenza di Riccione, per dare il via a un percorso di trasformazione che coinvolgerà tutta la città.