Ecco Nemour oro olimpico a Parigi

Cosa serve per sognare? Dipende dai punti di vista, ma di certo avere una campionessa olimpica al proprio fianco è un ottimo inizio. La ’Renato Serra’, società femminile di ginnastica artistica cesenate con cento anni di storia alle spalle, si prepara ad affrontare la nuova stagione forte di un tesseramento da top club, quello di Kaylia, l’atleta franco algerina che la scorsa estate asi è messa al collo l’oro a cinque cerchi nella specialità delle parallele asimmetriche. "Con un innesto così importante - è stato il commento dei tecnici Massimo Gallina e Marina Meldoli - , considerando che veniamo dal quinto posto ottenuto la scorsa stagione, ora l’obiettivo minimo è il podio. Dell’altezza del gradino parleremo nei prossimi mesi, ma intanto serve essere chiari già da ora, se non altro per dare una risposta concreta alla società che crede tanto in questo progetto".