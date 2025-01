Ilfattoquotidiano.it - “È disonesto dire che l’Ucraina può sconfiggere la Russia”: il segretario di Stato Usa ribalta la linea Biden-Ue

È “” affermare chesia in grado di distruggere lasul campo di battaglia e tornare a una situazione pre-2014. Una singola frase che porta il gelo a Kiev e, allo stesso tempo, a Bruxelles. A pronunciarla è il nuovodiamericano, Marco Rubio, in un’intervista. Parole che preoccupano Volodymyr Zelensky in merito a un sostegno prolungato degli Stati Uniti alla causa ucraina e che allo stesso tempo sconfessano le posizioni più intransigenti dei vertici dell’Unione europea. Come ad esempio quelle dell’Alto rappresentante per la Politica Estera dell’Ue, Kaja Kallas, che il 22 gennaio scorso arrivò ache gli ucraini “con il nostro aiuto possono vincere la guerra”.Da Washington non sembrano pensarla così. Il capo della diplomazia americana ha riconosciuto le “atrocità” e le “cose ??orribili” commesse da Vladimir Putin dal giorno dell’invasione, ma ha anche chiesto di mantenere un approccio realista al fine di portare il più velocemente possibile le parti a un tavolo di pace: “La disonestà sta nel fatto che in qualche modo abbiamo portato la gente a credere chesarebbe stata in grado non solo dila, tornando a come era il mondo nel 2012 o nel 2014, prima che i russi prendessero la Crimea “, ha detto al Megyn Kelly Show.