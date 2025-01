Juventusnews24.com - Dorgu, l’ex obiettivo Juve in panchina per Parma Lecce! Ecco le ultime sul suo trasferimento al Manchester United

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24inperquando firmerà con ile lesul suoPatrickpartirà dallanella sua ultima partita in Serie A, ovvero quella train programma alle ore 20:45 e valida per la ventitreesima giornata di campionato. L’esterno danese, accostato anche al calciomercato, nella giornata di domani si recherà acon i suoi agenti per unirsi ai Red Devils con le visite mediche già prenotate e e firmerà il contratto. Nelle casse del club giallorosso entreranno 30 milioni di euro più sette e mezzo di bonus.Leggi suntusnews24.com