Iodonna.it - Dopo il successo nelle selezioni di Sanremo Giovani, Vale LP e Lil Jolie si apprestano a calcare il palco del Teatro Ariston di Sanremo

Leggi su Iodonna.it

Milano, 30 gen. (askanews) –ildiLP e Lilsiildeldiin occasione della 75° edizione del Festival della Canzone italiana, nella categoria Nuove Proposte, con il brano “Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore” (Sugar Music – BMG). “È un brano che parla di consenso, di rispetto, di amore, di iniziazione all’affettività, che sono temi che possono sembrare banali, ma sono molto importanti per noi. Sì, sono importanti perché il brano gioca con una narrativa che fa riferimento anche a dei modi di dire abbastanza stereotipati. Leggi anche › Come sono le canzoni di2025: le recensioni e i voti in anteprima In modo ironico un po’ e cercano di sovvertire un po’ il punto di vista e di introdurre una nuova visione delle relazioni molto più fluida e che prescinde dai ruoli che spesso sono anche limitanti nello scambio di emozioni tra due persone” raccontano le due ragazze che si preparano a salire suldell’