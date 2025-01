Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump licenzia anche gli agenti dell’Fbi che hanno indagato su di lui. Fuori il vicedirettore

Il repulisti diprosegue. Il presidente Usa è arrivato alla Casa Bianca con l’intenzione di eliminare quelli che considera nemici e dopo imenti annunciati via social, le minacce ai procuratori, arriva il benservito deglicoinvolti nelle indagini sul tycoon. La notizia, rilanciata dalla Cnn, non sorprende visto le dichiarazioni di guerra del miliardario. Non è chiaro quantipotrebbero essere colpiti. Ma una vittima illustre c’è già: David Sundberg,responsabile dell’ufficio di Washingtone capo del Washington Field Office, costretto al passo indietro.I funzionari sotto la direzione dell’amministrazione stanno lavorando,spiegato le fonti, per identificare gliche potrebbero essere mandati via. Tra le indagini politicamente sensibili che coinvolgononegli ultimi quattro anni ci sono quelle sui suoi tentativi di ribaltare l’esito delle elezioni presidenziali del 2020, la sua gestione di documenti riservati e centinaia di procedimenti penali contro i rivoltosi chepreso d’assalto il Campidoglio il 6 gennaio 2021.