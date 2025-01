Lanazione.it - Dolori articolari cronici e recupero funzionale degli arti, c’è un rimedio innovativo

Arezzo, 31 gennaio 2025 – Una tecnica innovativa utilizzata pochissimo in Italia ma che invece, lo dimostrano i dati, ha un notevole successo per quanto riguarda ile la riduzione dei. Siamo nel Centro di Terapia Rigenerativa dell’ospedale di Cortona che nei prossimi mesi metterà in pratica l’utilizzo dell’applicazione delle cellule staminali estratte da tessuto adiposo. Una procedura all’avanguardia a cui collabora attivamente il professor Massimo Parolini, direttore dell’UOC Terapia del Dolore della Asl Tse. Come funziona Le cellule mesenchimali di origine adiposa (ASC) sono cellule staminali adulte dall’alto potenziale rigenerativo, che vengono estratte direttamente dal grasso corporeo della persona. Queste cellule, una volta estratte, vengono utilizzate per ripristinare le strutture claginee e tendinee dellecolazioni più soggette a usura e da artrosi (anca, ginocchio e spalla).