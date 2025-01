Lapresse.it - Dl Cultura: Lega ritira emendamento Soprintendenze, ora ddl e condivisione maggioranza

Leggi su Lapresse.it

Roma, 31 gen. (LaPresse) – Lal’presentato al decretoper liberare gli uffici dalle pratiche che non riguardano i grandi monumenti o le rilevanti opere storiche, affidando ai Comuni e non più allel’ultima parola su tutte le altre decisioni urbanistiche e paesaggistiche. “Noi da un lato lo ritiriamo, ma dall’altro andiamo avanti – spiega a LaPresse il deputato del Carroccio Rossano Sasso a margine dei lavori della commissionesul decreto – Cambia lo strumento, ma non cambia il contenuto perché contestualmente depositiamo due disegni di legge, alla Camera e al Senato simultaneamente, e l’oggetto è sempre lo stesso, solo che ci sarà una riflessione più collegiale con tutte le forze di centrodestra”. “Allae al colBof va il merito di aver sollevato e portato al centro dell’attenzione nazionale quello che non è un problemato alla Soprintendenza in sé ma purtroppo a quello che i cittadini, i piccoli imprenditori e i liberi professionisti del settore vivono quotidianamente – aggiunge – Vogliamo sburocratizzare, modernizzare l’azione delleche purtroppo spesso creano delle distanze che si traducono in danni economici e in disagi per i semplici cittadini”.