Diventa volontario di Fondazione ‘Insieme con Humanitas’ nei nostri ospedali a Bergamo

Dal 2006, in Humanitas Gavazzeni e Castelli, è presente una squadra di volontari dicon Humanitas‘ che supporta medici e infermieri nella cura di pazienti e familiari in ospedale.Questa iniziativa importante è presente anche nelle strutture Humanitas di Rozzano, Milano, Castellanza e Torino.Che cosa fanno i volontari in ospedale?I volontari ricoprono varie funzioni:– accolgono i pazienti nelle aree di accettazione e prericovero;– forniscono informazioni per orientarsi all’interno dell’ospedale;– accompagnano i pazienti nelle aree ambulatoriali e diagnostiche, offrono supporto emotivo e compagnia nelle degenze;– sono presenti in Pronto Soccorso e in altre aree dove è richiesto il loro intervento.con“Da 15 anni laè al fianco dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie con il progetto ‘Gli Amici del Giovedì’ – afferma Maria Bellati, Segretario Generale dellae coordinatrice del gruppo -.