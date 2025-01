Superguidatv.it - Disney+: tutti i film e le serie TV in arrivo a febbraio 2025

Questoporta con sé tante novità su. L’offerta di questo mese si concentra soprattutto sulletv, tra reboot, titoli esclusivi e il ritorno di alcuni dei reality show più amati. Di seguito vi sveliamo alcuni dei titoli più attesi insulla piattaforma.: titoli inSustanno arrivando molte nuove visioni. Dal 6sarà disponibile l’attesa sesta stagione di The Kardashians, reality show che segue la vita delle donne della famiglia Kardashian-Jenner. Il 7 invece debutta The Space Race,che racconta la storia del primo uomo nero sullo spazio. Il 12arriva Miraculous Londra: ai confini del tempo, la puntata speciale della amataanimata.Il 19è la volta di Win or lose, primaoriginale Pixar Animation Studios.