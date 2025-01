Dipendenti senza autorizzazione | chiusa una sala scommesse a Fondi

Leggi su Ilfaroonline.it

, 31 gennaio 2025 – Con la collaborazione del Commissariato di P.S., la Polizia di Stato-Questura di Latina ha dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della licenza di polizia per lo svolgimento di attività di raccolta di, a firma del Questore, nei confronti del titolare dell’esercizio, con sede a(In data 3 dicembre 2024, durante un controllo amministrativo presso lagiochi del Bar in questione, veniva accertata la predi personale privo dialla rappresentanza per la conduzione della specifica attività di raccolta di.Pertanto, vista la grave violazione dei doveri generali e particolari che gravano sul titolare di una licenza di polizia, oltre alla prevista sanzione amministrativa, già contestata dal personale operante nel momento dell’accertamento dell’infrazione, il Questore della provincia di Latina, a seguito di rituale procedimento amministrativo, ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza a carico del titolare dell’attività, che avrà durata di tre giorni.