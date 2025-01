Denunciato per atti osceni in luogo pubblico nelle vicinanze di una scuola

Leggi su Corrieretoscano.it

PONTEDERA –perindi una. Nei giorni scorsi, personale del commissariato di Pontedera haun 24enne della Valdera per il reato diin, aggravati perché commessiimmediatedi luoghi abitualmente frequentati da minori con pericolo che questi vi potessero assistere.Erano giunte alcune segnalazioni di un uomo che la mna, in questa piazza Martiri della Libertà, dopo aver parcheggiato la propria auto, alla vista dei numerosi studenti soprattutto minori che percorrono quella strada, iniziava a masturbarsi. È stato, quindi, predisposto un servizio di osservazione. L’uomo, accortosi della presenza della polizia, si è allontanato celermente. Il pedinamento è proseguito fino a piazza Berlinguer, dove l’uomo aveva parcheggiato la propria autovettura, in prossimità dell’argine, anche questo percorso da numerosi studenti che raggiungono l’adiacente villaggio scolastico, iniziando a masturbarsi in modo molto visibile.