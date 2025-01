Universalmovies.it - Den of Thieves 3 | Gerard Butler e O’Shea Jackson Jr ancora insieme

Con il secondo capitoloin sala, ed altri territori internazionali da colpire, Den of3 è già stato ufficializzato.Squadra che vince non si cambia, verrebbe da dire, ed in effetti Lionsgate sembra pensarla assolutamente così visto che ha ufficializzato (via social) in queste ore – ed aggiungiamo in tempi record – la realizzazione di un nuovo sequel di Nella Tana dei Lupi, thriller d’azione con protagonista la coppia artistica formata daJr.Al momento non sono stati rivelati molti dettagli, ma da quanto emerge grazie ad alcuni segnali social pare che, oltre ai due attori protagonisti della saga, Den of3 potrebbe contare sul regista Christian Gudegast, la cui firma sulla sceneggiatura è stata confermata già qualche settimana fa.Sarà nostra premura offrirvi nuovi aggiornamenti in seguito.