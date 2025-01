Terzotemponapoli.com - De Luca: “Lukaku ha iniziato a rivestire i panni da bomber”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Francesco De, giornalista, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio Napoli, che approfondisce i temi proposti sul web da NapoliMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14:00 alle 15:00, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Di seguito le sue dichiarazioni:“Napoli-Juventus? Il Napoli ha dato un segnale di forza e solidità. Questa squadra ha superato la fase delle vittorie a corto muso, ora subisce poco e segna di più.hadel. Mercato? La fase di stallo sta durando da più di un mese, anche per quanto riguarda il difensore. Anche il sostituto di Kvara non è stato ancora trovato. Il Napoli credo stia aspettando la risposta dello United per Garnacho, ma valuta anche altro.