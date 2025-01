Anteprima24.it - Da Casal di Principe parte il corteo di trattori: agricoltori e allevatori chiedono lo stato di crisi

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiOggi una delegazione di 10sfilerà inndo alle ore 12 dal presidio permanente presso lo stadio didi, per attraversare i comuni didi, Casapesenna, San Marcellino, Frignano, Villa di Briano e San Cipriano d’Aversa. L’obiettivo è consegnare un formale invito ai sindaci affinché deliberino lodisocio-economica del settore agroalimentare e si facciano portavoce delle istanze die pescatori italiani. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Tutela Bufala Mediterranea e dal movimento “Salviamo le Bufale”, entrambidel Consiglio Unitario di Mobilitazione, che riunisce le forze impegnate nella protesta nazionale.Questa manifestazione non è solo una richiesta di ascolto alle istituzioni, ma anche un’azione concreta per sensibilizzare i consumatori, che sono invitati a passare presso il presidio per portare la loro solidarietà.