361magazine.com - Da Brescia la storia a lieto fine di un ragazzo senegalese: il medico gli regala una fattoria

Leggi su 361magazine.com

Arriva daunabella di un’amicizia nata nel parcheggio dell’ospedale tra un giovaneche chiedeva l’elemosina e un urologo che gli hato unaUnache arriva da. Protagonisti sono une unche si sono incontrati all’ospedale di Chiari, nelno. I due si sono conosciuti nel parcheggio dell’ospedale e da lì giorno dopo giorno è nato un dialogo che si è trasformato in una bella amicizia.Nel parcheggio ilchiedeva l’elemosina. E ilgli ha teso la mano sino a realizzare un suo sogno. Infatti, dopo il periodo legato alla pandemia, periodo in cui l’urologo, il dottore Francesco Martino, originario di Catanzaro, e Dahoud, un giovanecon la passione per la terra e gli animali, lo ha aiutato nel sostentamentondogli una carta prepagata, ilha fatto aluna domanda precisa: “Qual è il sogno della tua vita?”.