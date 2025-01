Nerdpool.it - Crunchyroll ci regala un febbraio all’insegna del romanticismo!

offre una dolce sorpresa acon una ricca collezione di romance e commedie romantiche, disponibili in streaming GRATUITO per tutto il mese. Tra i titoli disponibili troviamo Fruits Basket, Horimiya e Kaguya-sama: Love Is War, tre classici amati dal pubblico. Ma non solo: i fan potranno anche immergersi nelle più recenti storie d’amore, come A Sign of Affection e Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian.Ecco alcuni dei titoli che saranno disponibili in streaming gratuito su:A Couple of CuckoosQuando il diligente Nagi incontra la vivace Erika, si trova coinvolto in una complicata farsa matrimoniale. Tra malintesi e sentimenti inaspettati, riuscirà a gestire l’amore e gli studi?A Sign of AffectionYuki, una studentessa universitaria non udente, scopre un mondo nuovo quando incontra Itsuomi.