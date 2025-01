.com - Creatività, tradizione e innovazione, a Courmayeur l’installazione Di lì e di là

Dal 6 al 9 febbraio 2025 nell?ambito del nuovo appuntamento di Design Week-end, arriva a, tra le varie installazioni progettate dai più importanti Studi italiani, un progetto di AMDL CIRCLE .La grande ?pagoda? in abete, di base quadrata, con 5 m per lato e un?altezza di ca. 6 m, progettata da AMDL CIRCLE, si propone come luogo d?incontro e di condivisione di spazi da cui partire verso direzione impreviste, come recita il tema individuato per l?edizione 2025 del Design Week-end, un invito a riscoprire la capacità o fortuna di fare per caso inattese e felici scoperte.All?interno di questo monolite ligneo, verranno raccolte ed esposte le frecce costruite dagli studenti di ArtWood Academy e personalizzate da un ampio gruppo di di architetti e designer (circa 50), che partendo da una forma uguale per tutti, hanno dato vita a cartelli astratti, decorati, grafici, tridimensionali che insieme raccontano ?Dis Quois? un gioco di suoni e parole tra il significato in francese (senti un po?) e la sua pronuncia italiana (di qua), e vuole segnare nuovi percorsi dove portare lae l?immaginazione, con declinazione del concetto portante di come il clima influenzi le attività dell?uomo e al tempo stesso l?uomo deve attivarsi per salvaguardare le condizioni climatiche che permettano al mondo di sopravvivere.