Cosenza fratellini di 2 e 4 anni in ospedale con fratture e segni di botte | indagate la mamma e la nonna

La procura di Paola ha aperto un’indagine per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali dopo che duedi 2 e 4sono stati ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell’dell’Annunziata dicone lesioni e idi presunte percosse. Ad esseresono lae ladei piccoli: il pm di Paola ha disposto il loro allontanamento urgente da casa con il divieto di avvicinarsi ai bambini. Il provvedimento è stato eseguito nel corso della notte dai carabinieri della Compagnia di Paola. Il primo bambino a finire in, lo scorso 19 gennaio, è stato quello di quattroche presentava, secondo quanto appreso, lesioni alle costole e una clavicola rotta. Il piccolo è stato subito dimesso su richiesta della madre e contro il volere dei medici.