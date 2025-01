Cultweb.it - Cos’è il Super Bowl lo show sportivo che “blocca” l’America?

Leggi su Cultweb.it

Ilè l’eventopiù amato e seguito d’America.Ilnasce nel 1967, quando le due principali leghe di football americano dell’epoca, la National Football League (NFL) en Football League (AFL), decidono di creare una finale congiunta per determinare la squadra più forte del paese. La prima edizione, conosciuta comeI, si gioca il 15 gennaio 1967 tra i Green Bay Packers e i Kansas City Chiefs, con la vittoria dei Packers.Nel 1970, poi, la AFL e la NFL si fondono ufficialmente, e ildiventa la finale indiscussa del campionato unificato. Da allora, l’evento è cresciuto fino a diventare il più seguito negli Stati Uniti, con un impatto economico e mediatico enorme. Ma quando si svolge questo appuntamento immancabile per gli americani?La palla ovale usata per le partite di Football – Fonte: USA TodayIlinizia la prima domenica di febbraio e vede sfidarsi le due squadre vincitrici delle rispettive conference: la American Football Conference (AFC) e la National Football Conference (NFC).