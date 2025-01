Romadailynews.it - “Cosa direbbe Lucio” il 3 marzo 2025 al Teatro India di Roma

Leggi su Romadailynews.it

LO SPETTACOLO INTERAMENTE DEDICATO ALL’UNIVERSO MUSICALE DIDALLAIN PROGRAMMA IL 3ALDICONRENZO RUBINOL’ORCHESTRA GIOVANILE DELLA VALLE D’ITRIADirezione e Arrangiamenti M° ANTONIO PALAZZOI Racconti diGINO CASTALDOLa musica senza tempo diDalla torna a vivere in una serata speciale: “”, lo spettacolo che celebra l’eredità di uno dei più grandi cantautori italiani, arriva il 3aldi. Nel cuore della città che ha ispirato molte delle sue opere, l’evento –prodotto da IMARTS – International Music and Arts e con il contributo del MunicipioXI– offrirà un viaggio musicale capace di emozionare gli appassionati di ogni età, intrecciando tradizione, cultura e ricordini, in una serata il cui comune denominatore è l’amore per la musica e il segno indelebile lasciato da un artista che ha rivoluzionato il panorama musicale italiano con la sua visione poetica e il suo stile inconfondibile.