Coralie Fargeat ha rinunciato alla regia di Black Widow per scrivere The Substance

Leggi su Cinefilos.it

hadiperThe, nominata agli Oscar per il suo film The, poteva avere una carriera molto diversa se, qualche anno fa, avesse accettato la proposta della Marvel di dirigere. E’ infatti venutoluce che la regista è stata davvero vicina ad accettare un’offerta per dirigere il progetto dei Marvel Studios mentre stava ancora lavorandosceneggiatura per il suo body horror.Nell’articolo di Variety sulla lotta diper rimanere fedelesua visione originale del film, nonostante alcuni dirigenti della Universal ritenessero che il gore estremo e la nudità avrebbero reso difficile la vendita, si dice che la regista si è allontanata dalle discussioni preliminari per dirigerecon Scarlett Johansson per rimanere concentrata su The