Quotidiano.net - Coppie vip anni '80 che avevi dimenticato

Leggi su Quotidiano.net

Ormai, al giorno d’oggi, il gossip è diventato un mix tra gli appostamenti dei paparazzi e l’utilizzo dei social, con gli stessi protagonisti della cronaca rosa che preferiscono utilizzare Instagram o TikTok per aggiornare i fan sull’inizio di una relazione o sulla fine di un legame che si è interrotto. Se, negli ultimi, leprotagoniste sono state quelle di Chiara Ferragni e Fedez (inclusa la rottura del loro legame nei mesi recenti) o le dichiarazioni d’amore pubbliche tra Tony Effe e Giulia De Lellis, ci sononate negliOttanta che hanno appassionato, ai tempi, nello stesso modo il pubblico. Se non di più. Ecco qualche esempio che non tutti ricordano. Madonna e Sean Penn L’attore e regista ha incontrato la cantante sul set del suo video musicale "Material Girl" nel gennaio 1985.