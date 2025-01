Lapresse.it - Consiglio delle Marche, oggi il tavolo di confronto sulle case di riposo

Consistente aumentorette, adeguamentostrutture ai nuovi modelli di riferimento per l’assistenza, pressioneliste d’attesa, reperimento e formazione di figure professionali sempre più qualificate. Questi i temi affrontati all’apertura deldiinregionale, organizzato dal presidente Dino Latini, che ha visto la partecipazione di un centinaio di rappresentanti degli enti gestori didie strutture residenziali protette della regione. Notevole partecipazione rispetto ad un problema molto sentito da parte degli enti gestori, famiglie e sindacati che “se non affrontato con azioni concrete già nei primi mesi di quest’anno – ha affermato Mario Vichi, presidente del Comitato di coordinamento degli Enti gestoridi– rischia di far saltare l’intero sistema dell’assistenza con profonde ricadute nel tessuto sociale”.