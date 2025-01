Ilgiorno.it - Consiglieri promossi per produttività

I dati sull’attività del 2024 lo confermano: il Consiglio comunale monzese è parecchio produttivo, sia in termini di sedute e commissioni, che per il tasso di presenza dei suoi. L’anno scorso si sono svolte 47 sedute per 150 ore di lavori e una presenza media deipari al 91% delle sedute. Ihanno partecipato in media a 43 sedute su 47, garantendo in ogni occasione il raggiungimento del numero legale necessario ad avviare i lavori. Nel 2024 sono state presentate 19 mozioni e ne sono state discusse in aula 21. Per quanto riguarda l’attività di controllo sull’operato della Giunta, nel 2024 il Consiglio ha presentato 152 interrogazioni a sindaco e assessori, di cui 141 hanno ricevuto risposta. Delle quattro Commissioni consiliari, che si riuniscono per elaborare proposte di mozione su specifici temi da discutere poi in aula, la III Commissione bilancio e attività produttive si è riunita in 18 occasioni.