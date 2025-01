Juventusnews24.com - Condò non ha dubbi: «Contento che il sorteggio abbia regalato il PSV, ma c’è una cosa che non perdono alla Juve»

di RedazionentusNews24non ha: le sue dichiarazioni sullantus e sui sorteggi di Champions League, che metteranno di fronte ai bianconeri di nuovo il PSVIntervenuto negli studi di Sky Sport prima deldi Champions League,ha commentato così la situazione in casantus e il percorso dei bianconeri nella competizione.– «Per quattro partite non ha segnato e per laè imperdonabile. Considerando anche le due prime due partite e la straordinaria vittoria di Lipsia con la vittoria in rimonta e in inferiorità numerica. L’altra sera ero molto negativo e volevo chee Milan si affrontassero per averne almeno una sicuramente al turno successivo, oggi invece sonoche entrambe se la possano giocare con avversarie diverse»Leggi suntusnews24.