Inter-news.it - Conceicao già sulla graticola? Clamorosa ipotesi pre Milan-Inter!

Leggi su Inter-news.it

Incredibile Sergio, l’allenatore potrebbe già essere esonerato dala meno due dalla partita contro l’.INCREDIBILE EPILOGO? –in caduta libera: dopo la quasi cessione di Alvaro Morata, arrivato in estate per 13 milioni di euro dall’Atletico Madrid, adesso rischia il posto anche. L’allenatore portoghese, giunto ao quasi un mese fa per sostituire Paulo Fonseca, potrebbe addirittura essere sollevato dall’incarico in caso di sconfitta nel derby dio contro l’in programma domenica alle ore 18. A riportarlo Sport Mediaset. Nonostante la fortunosa Supercoppa italiana vinta, in casale cose non vanno nel verso giusto, tant’è che solo due giorni fa il Diavolo ha persomente a Zagabria contro la Dinamo scivolando ai playoff di Champions League.