Lanotiziagiornale.it - Commerzbank alza le difese per fermare la scalata di Unicredit

Il futuro die del risiko bancario verrà scritto in tempi relativamente brevi. Due i passaggi decisivi per l’istituto di Gae Aulenti: la difesa die il golden power del governo su Banco Bpm. Le due operazioni tentate dalla banca milanese potrebbero risolversi, in positivo o in negativo, nei prossimi mesi. O, almeno, potrebbero arrivare dei primi segnali importanti su entrambi i fronti. Il primo è arrivato ieri dalla Germania, con gli utili record registrati danel 2024, con tanto di raddoppio della cedola annunciato insieme a un nuovo buyback da 400 milioni. Tutte mosse difensive per provare aladiprova aladi: utili record e dividendi in crescitaMa partiamo dai dati: il risultato netto lo scorso anno è stato di 2,68 miliardi, in aumento di circa il 20% rispetto all’anno prima.