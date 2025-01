Dilei.it - Come usare il blush? L’abbiamo chiesto all’esperta (e che ci ha consigliato i migliori)

Leggi su Dilei.it

Illumina, dona freschezza al volto ed è il prodotto più amato dalle celeb! Stiamo parlando del, irrinunciabile per chi ama truccarsi e non solo. Prodotto indispensabile del make up, richiede un’applicazione che sia studiata e a regola d’arte per evitare il tanto temuto effetto “sbavato” tutt’altro che piacevole.E quindi,si usa davvero questo prodotto che tutte abbiamo nel beauty case? Abbiamoaiuto alla make up artist Clara Battaglia che ci ha svelato tutti i segreti del, dall’applicazione ai prodottida acquistare subito.Che differenza c’è fra ile il fardPartiamo dalle basi e da una domanda che si fanno in tanti: che differenza c’è fra fard e? In realtà si tratta dello stesso prodotto, i due termini infatti sono sinonimi e si riferiscono ad una soluzione per donare un effetto bonne mine all’incarnato, illuminando il viso.