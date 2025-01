Lettera43.it - Come risparmiare acqua nella quotidianità: 10 consigli pratici

In occasione della Giornata Mondiale dell’, che si celebra il 22 marzo, riflettere sull’uso consapevole delle risorse idriche diventa sempre più necessario. L’è un elemento essenziale per la vita, ma anche una risorsa limitata che spesso sprechiamo inconsapevolmente. In Italia, il consumo giornaliero pro capite varia tra i 150 e i 215 litri, posizionando il nostro Paese ai vertici europei e mondiali per utilizzo dipotabile. Ma è possibile adottare piccoli gesti quotidiani per ridurre gli sprechi. Ecco diecipere contribuire alla sua salvaguardia.Chiudere il rubinetto quando non serveUn gesto semplice, ma spesso dimenticato: chiudere il rubinetto mentre ci si lava i denti, ci si insapona sotto la doccia o ci si rade può portare a un risparmio significativo.