Tpi.it - “Coltiviamo Agricoltura Sociale”: premiati a Palazzo Della Valle i vincitori del bando

Si è tenuta oggi ala cerimonia di premiazione deinona edizione del”, lanciato da Confe Senior L’etàSaggezza Onlus, insieme, per il sesto anno consecutivo, a Reale Foundation, in collaborazione con la Rete Fattorie Sociali e l’Università di Roma Tor Vergata, e con il patrocinio del MASAF.Ilha selezionato trea cui vanno 40.000 euro ciascuno, insieme a tre borse di studio per frequentare il Master diall’Università di Roma Tor Vergata. Altri 20.000 euro sono stati destinati ad un progetto speciale di gestione e riqualificazione del verde pubblico. Nel 2024 si è superato il milione di euro erogato a fondo perduto per finanziare i migliori progetti, tutti monitorati e andati a regime.