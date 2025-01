Cobra Kai – Stagione 6 clip | Miyagi-Do si allena per il round finale

Leggi su Cinefilos.it

Kai –6,-Do siper ilNetflix sta condividendo uno sguardo ravvicinato agli ultimi episodi diKai. Lo show, che ha debuttato nel 2018, è la continuazione del franchise di Karate Kid e segue la rivalità in corso tra i personaggi storici Daniel LaRusso (Ralph Macchio) e Johnny Lawrence (William Zabka), vantando un vasto cast corale che include molti nuovi arrivati e personaggi storici. L’imminente6 diKai, parte 3, chiuderà sia lache la serie nel suo complesso con cinque episodi finali.Netflix ha ora offerto diversi nuovi scorci della6, parte 3 diKai. Si tratta di tre nuove immagini in anteprima degli episodi finali. Due delle immagini mostrano Daniel e Johnny impegnati in diverse sessioni dimento individuali con gli studenti, presumibilmente per prepararsi alla continuazione del torneo mondiale Sekai Taikai.