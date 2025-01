Lapresse.it - Cisgiordania, prigioniero palestinese accolto dalla folla al suo ritorno a Ramallah

Zakaria Zubeidi, il più importante dei prigionieri palestinesi rilasciati giovedì da Israele, è stato ria casa, a, in. “Il nostro popolo vive nell’angoscia da cento anni. Ha bisogno di libertà e della creazione di uno Statoil prima possibile, perché la situazione attuale è insopportabile. Attacchi, uccisioni, distruzioni e smenti sono durati troppo a lungo. È ora che conquisti la libertà”, ha detto Zubeidi. Secondo quanto riportato da Associated Press, l’uomo 49 anni, è salito alla ribalta come leader dei miliziani durante la seconda intifada tra il 2000 e il 2005. In qualità di comandante supremo della Brigata dei Martiri di Al Aqsa, un gruppo armato affiliato a Fatah, è stato ritenuto responsabile di attacchi mortali contro gli israeliani, compresi attentati suicidi che hanno preso di mira aree civili.