Chiude la storica sede Rai di Viale Mazzini

E’ una giornata di fattoquella di oggi, venerdì 31 gennaio 2025, che vede cessare dopo 60 anni tutte le attività lavorative all’interno dellaRai di, che resterà aperta e accessibile soltanto per il recupero di arredi, dotazioni informatiche e documenti. L’edificio verrà presto totalmente svuotato (si pensa anche di spostare l’iconico cavallo all’ingresso) per permettere la ristrutturazione.Una volta ultimato il trasloco, scatteranno i lavori di adeguamento e ammodernamento tecnologico della, che dovrebbero durare cinque anni, per garantire in futuro ai lavoratori Rai di operare in piena e totale sicurezza e in ambienti all’avanguardia. Ci saranno finalmente interventi di bonifica dall’amianto, in cantiere da tempo, che hanno subito un’importante accelerata dopo l’ultima comunicazione della ASL di due settimane fa, che ha costretto l’azienda ad estendere il regime di smart-working ai suoi dipendenti.