Chicago Fire 13 | lo showrunner sull’imminente evento crossover Si stanno prendendo grandi decisioni

13: lo“Si”:L’epicodi Onemette a dura prova la coppia Stella e Severide, beniamini dei fan di. La stagione 13 diha continuato a proporre forti archi narrativi e di personaggi, e l’episodiodi mercoledì non ha fatto eccezione. Stella e Severide sono stati ancora una volta al centro dell’attenzione: gli eventi hanno cospirato per separare la coppia sposata e Stella si è trovata in pericolo di vita dopo che un’esplosione di gas l’ha vista intrappolata sottoterra su un treno, con comunicazioni limitate. Severide e la caserma dei pompieri 51 sono riusciti a raggiungere il treno appena in tempo, ma questo ha certamente contribuito a mettere le cose in prospettiva per la coppia.