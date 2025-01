Cultweb.it - Chi era Don Giovanni Bosco, il santo dei giovani

San(1815-1888) è stato un sacerdote e educatore italiano, fondatore dei Salesiani. Dedicò la sua vita aipoveri e abbandonati, offrendo loro istruzione, formazione professionale e un ambiente sano basato su ragione, religione e amorevolezza. Fu canonizzato nel 1934 e viene celebrato il 31 gennaio come patrono della gioventù, degli editori e degli apprendisti.Doncon Domenico Savio e Laura Vicuna (fonte: Vatican News)Melchiorrenacque il 16 agosto 1815 a Becchi, nei pressi di Torino, in un periodo segnato da carestie e povertà. Rimasto orfano di padre a soli due anni, fu cresciuto dalla madre Margherita in condizioni di grande difficoltà. Fin da bambino mostrò una naturale predisposizione all’aggregazione e all’insegnamento. Apprese giochi di prestigio e acrobazie per intrattenere i coetanei, concludendo sempre i suoi spettacoli con una preghiera o un messaggio religioso.