Ilfattoquotidiano.it - Chi è Santi Giménez, il nuovo attaccante del Milan: a suon di gol ha dimostrato di non soffrire la temuta “sindrome del Jamaicón”

Alla fine,e il, hanno vinto il lungo ed estenuante braccio di ferro di mercato con il Feyenoord. La granitica volontà del bomber messicano (età, 23 anni) di vestire il rossonero è stata decisiva per portare a dama la trattativa. Del resto quando c’è stato da esibire gli “huevos“, come chiamano gli attributi a quelle latitudini,non si è mai sottratto, anche a costo di risultare impopolare. Nato a Buenos Aires, nel periodo in cui il padre indossava la maglia azul y oro del Boca Juniors, ad esempio,ha rifiutato l’opportunità di vestire la maglia della nazionale argentina, preferendo sposare la causa messicana. “Adoro Messi, penso sia il migliore giocatore della storia, ma preferisco giocare contro di lui“, ha dichiarato alla stampa, motivando la scelta di rappresentare il Tricolor.