Oasport.it - Chi affronterà Jacobs al World Indoor Tour di Boston: non solo Lyles, cast da brividi

Marcellfarà il proprio ritorno in gara nella giornata di domenica 2 febbraio, quando a(USA) andrà in scena la terza tappa del, il massimo circuito internazionale itinerante al coperto. Il ribattezzato Messia del movimento tricolore ha scelto questo appuntamento in terra statunitense per rompere il ghiaccio e aprire un’annata agonistica che si preannuncia estremamente avvincente, con nel mirino i Mondiali all’aperto previsti a settembre a Tokyo, dove quattro anni fa conquistò l’oro olimpico.Primi passi in sala per il velocista lombardo, che correrà i 60 metri e inizierà la marcia di avvicinamento agli Europei, in programma ad Apeldoorn (Paesi Bassi) dal 6 al 9 marzo. Dopo la sconfitta rimediata due anni fa contro Samuele Ceccarelli, l’azzurro andrà a caccia dell’ambito sigillo continentale sul rettilineo e asarà chiamato a testare il motore allenato durante l’inverno.