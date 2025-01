Ilrestodelcarlino.it - Che fine fanno i pacchi smarriti? A Bologna l’iniziativa per comprarli al chilo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Casalecchio di Reno (), 31 gennaio 2025 — Un’enorme caccia al tesoro, dove i presenti potranno scegliere uno deiche saranno in arrivo al “Gran Reno”.con al centro lo shopping, ideata dalla società francese King Colis, andrà di scena dal 4 al 9 febbraio prossimi al centro commerciale di Casalecchio di Reno, in via Marilyn Monroe, dalle 10 alle 19. Per l’occasione si potrà scegliere tra l’enorme quantità di(10 tonnellate per la precisione) che arriveranno da tutta Europa, e saranno in vendita fino a esaurimento scorte all’interno del pop-up store, di fronte al punto Carrefour. Un acquisto “al” dove dentro potrebbero esserci diverse sorprese legate all’alta tecnologia, all’abbigliamento di marca, alle scarpe, all’orologeria, alla pelletteria, ai cosmetici, fino a gadget vari e ai videogiochi.