Champions League il sorteggio delle italiane | chi affrontano Juve Milan e Atalanta

Grazie al, sono stati definiti tutti gli accoppiamenti dei playoff di, in programma a febbraio. Per quanto riguarda le, lasfiderà il Psv, ilse la vedrà col Feyenoord e l’col Club Bruges. Si giocherà tra l’11/12 e il 18/19 febbraio 2025. L’avversaria dellaLase la vedrà contro il Psv Eindhoven, campione d’Olanda in carica. Chi vince sfiderà una tra Inter e Arsenal.Chi contro ilIlsfiderà il Feyenoord invece, con cui sta chiudendo l’affare legato al centravanti Santiago Gimenez. Anche i rossoneri, in caso di passaggio del turno, potrebbero sfidare una tra Inter e Arsenal.La rivale dell’L’sfiderà il Club Bruges, l’ex squadra di Charles De Ketelaere. Chi vince sfiderà una tra Aston Villa e Lilla.