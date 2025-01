Sololaroma.it - Champions League, il Milan pesca il Feyenoord: Atalanta a Brugge, Juventus con il PSV

Leggi su Sololaroma.it

Dopo 36 partite disputate nell’arco di 24 ore, la due giorni di calcio europeo si è conclusa, con alcuni verdetti sorprendenti e liete conferme. Nella giornata di oggi 31 gennaio, però, è andato in scena il sorteggio dei playoff di, che ha visto protagoniste 3 delle nostre italiane. Stiamo parlando died, con l’Inter già qualificata agli ottavi di finale grazie all’arrivo in top 8 ed il Bologna eliminato dopo la fase a girone unico.Partiamo dal Diavolo, uscito dalle migliori otto della competizione per via della sconfitta per 2-0 patita con la Dinamo Zagabria nell’ultimo turno. I rossoneri sono stati estratti contro il, squadra che è riuscita a battere anche il Bayern Monaco nella prima parte della Coppa Campioni. Laaffronterà, invece, il PSV, in un remake del 1° turno della