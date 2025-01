Ilfattoquotidiano.it - Champions League 2025, il tabellone dei playoff e gli scenari agli ottavi

Il sorteggio deiha dato forma al nuovotennistico della. L’urna di Nyon ha innanzitutto stabilito gli incroci che completeranno il quadro degli: il Milan affronterà gli olandesi del Feyenoord, la Juventus invece sfiderà il Psv Eindhoven, mentre l’Atalanta se la vedrà con i belgi del Club Brugge. La nuova formula dellaregala in questo turno dianche un vero big match: Manchester City contro Real Madrid. Fortunato invece il Bayern Monaco, che si ritrova gli scozzesi del Celtic. Se è stato evitato un derby italiano, ci sarà invece uno scontro tutto francese tra Brest e Paris Saint Germain. Molto equilibrio nelle altre due sfide di play-off: Sporting Lisbona contro Borussia Dortmund e soprattutto Monaco contro Benfica.Gli 8 match disono stati divisi in due gruppi: quattro dal lato “blu” dele altri quattro dal lato “argento” (vedi foto qui in basso).